Ein neuer Imbiss hat soeben in Hechingen eröffnet.

Die Rockfood Factory K1 um den 28-jährigen Dennis Mayer (auf dem Foto rechts zusammen mit einer guten Freundin, die bei ihm aushilft) in der Kanzleistraße 1 will mit regionalen Produkten bei den Kunden punkten. Mayer hat in Eigenregie den Raucherraum der Bar Central dafür umgebaut und seinen Imbiss vorerst montags bis freitags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Dienstags und donnerstag bietet er ein Tagesessen mit Getränk an. Im Sommer will Mayer im Freien Stühle und Tische aufstellen.Foto: Renner