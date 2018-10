Hechingen Rinnsale werden zu Melodien

Da werden Tropfen zu Tönen, Rinnsale zu Melodien, die sich schneller, immer schneller ihren Weg über eine Fläche bahnen. So wie der an der Fensterscheibe abperlende Regen, dessen stakkatoartiges Plätschern in ein sanftes Fließen übergeht. Oft sind es zwei Melodienstränge, die, bildhaft ausgedrückt, zwei Flüssen gleichen, die zunächst einzeln verlaufen, um irgendwann ineinander überzugehen.

Mächtig wogen die Wellen, die ihre Kraft aus vielen einzelnen Wassertropfen schöpfen, die, so wie sie einst ihren Anfang genommen haben, am Ende zart verklingen.

Nicht nur die tolle Akustik und der Flügel, auf dem er "sehr gerne spielt", macht die Alte Synagoge für Rainer Böhm "zu einem ganz besonderen Ort."

"Bisweilen liegt der Reiz gerade im Schrägen"

Er schätzt auch die Kommunikation mit dem Publikum, das gebannt jede seiner Bewegungen verfolgte und auch die "verdrehte Haltung" registrierte, in der er etwa das Stück "Bass Study" vortrug. "Manchmal muss man auf ganz abstrakte Ideen kommen, um Klang zu erzeugen", erklärte der Künstler. Und bisweilen liege der Reiz gerade im Schrägen.

Die Bandbreite der Variationen reicht dabei vom rauschartigen, die Sinne betörenden Spiel bis hin zum hin zum zarten, zerbrechlichen Tongemälde. Mit geschlossenen Augen griff Böhm in die Tasten, steigerte sein Spiel vom Pianissimo zum Forte, um am Ende wieder zu den leisen Tönen zurückzukehren, die fast stimmlos in Stille übergehen.

Geradezu verspielt kommt die Komposition "Badi Bada" daher, während bei "Tune for Dad" – einem Stück, das Rainer Böhm seinem Vater gewidmet hat – die leisen, gefühlvollen Momente dominieren.

Er hätte wohl noch bis in die Nacht hinein spielen können und die Zuhörer hätten noch stundenlang gebannt gelauscht. Irgendwann geht jedoch auch das schönste Konzerterlebnis zu Ende. Nachdem er seinem begeisterten Publikum noch drei Zugaben gewährt hatte, beschloss der Pianist einen Abend, der nicht nur den Abschluss der Tübinger Jazz- und Klassiktage markierte, sondern den Anwesenden sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.