Hechingen Riedlinger ist Vize-Landessieger

Nach der Auslosung stand fest, dass Riedlinger mit seinem Rüden am Samstag zur Fährte antreten musste. Mit hervorragenden 95 von 100 Punkten war das Polster für Sonntag gegeben. Am späten Sonntag morgen musste das Team dann in der Unterordnung und anschließend im Schutzdienst in die Arena. Mit 88 Punkten in der Unterordnung und 93 Punkten im Schutzdienst konnte Marc Riedlinger mit seinem Rüden King ExtraTemperament den Vize-Landesmeistertitel in die Zollerstadt holen.

Auf nach Schweinfurt

Gleichzeitig löste das Team die Fahrkarte für die Deutschen Meisterschaft in Schweinfurt/Geldersheim, die vom 28. bis 30. September stattfindet.