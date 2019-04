Hechingen Richter arbeiten künftig mit digitalen Akten

Was das bringen wird, zeigte Amtsrichter Fabian Kalmbach im Amtsgerichts-Verhandlungssaal, der schon komplett digital ausgestattet ist. Ein Bildschirm vor dem Richter bietet Zugriff auf die Dateien aller Schriftstücke, die bislang in den Papierakten standen.

Allerdings können Gutachterskizzen oder Fotos auf einen großen Bildschirm an der Wand übertragen werden, und da die Akten nach Schlagworten durchstrukturiert sind und für bestimmte Zwecke markiert werden können, hat ein Richter einen wesentlich besseren Überblick über die oft mehr als tausend Seiten umfassenden Akten. Er kann sogar reinmalen und alles später wieder löschen, "das geht bislang gar nicht, denn das sind Dokumente", wurde erklärt.

Wie sicher die Daten sind? So sicher, wie Daten derzeit nur sein können, so die Antwort eines Experten des Ministeriums, der aus Stuttgart mit angereist war. Alles wird auf zwei getrennten Servern in Stuttgart gespeichert, falls ein Gebäude mal abbrennt, und gegen Hackerangriffe habe man die höchsten Sicherheitsstandards, die derzeit möglich seien.

Der Justizminister war jedenfalls sichtlich stolz auf das, was die Hechinger Justiz in diesem Pilotprojekt auf die Beine gestellt hat. Mit diesem System sei man jetzt "das Flaggschiff" in Land und Bund, verkündete er strahlend. In Europa sei fast noch kein Land mit der Digitalisierung seiner Justiz so weit wie Deutschland". Höchstens Estland, aber da sei die Justiz auch eine sehr kleine Institution. Und er lobte Hechingens Landgerichtspräsidentin in den höchsten Tönen. Sie habe sich mit Begeisterung hinter das Projekt geklemmt, "und das ist spürbar auf alle übergesprungen".