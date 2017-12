Hechingen Rekrutierung von Pflegern schwierig

Hechingen. Das Sozialwerk stehe auf "stabilen Beinen", wie der Vorsitzende Jürgen Ulrich in der Versammlung des Sozialwerks betonte. Das belegen vor allem wirtschaftliche Zahlen: Der Anteil des Eigenkapitals ist hoch, der Jahresgewinn 2016 ist um 34 100 Euro höher als im Vorjahr. Die gute finanzielle Lage hat mehrere Gründe. Erstens erhöhte sich das Spendenaufkommen. Zweitens gab es ein Vermächtnis eines verstorbenen Mitglieds. Und drittens gab es zusätzliche Zinseinnahmen.

Der Schuh drückt aber trotzdem

Die Finanzierung des Umzugs in die neuen Räume in der ehemaligen Kreisklinik und vor allem in die Parkplätze für die Einsatzfahrzeuge ist damit gesichert. Nur die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen verringerten sich, und dies vor allem, weil einige Mitglieder verstorben sind und bisher aber nur wenig neue hinzukommen.