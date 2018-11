Obwohl es erst Anfang November ist, sind bereits zahlreiche Kartons mit Weihnachtsgeschenken in der Realschule Hechingen zu sehen gewesen. Dies lag daran, dass einige Klassen im Religionsunterrichts an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" teilnahmen. Die Schüler aus den Klassen fünf bis zehn waren voller Freude und Eifer beim Planen und Packen. Spielautos, Kuscheltiere, Malbücher, Buntstifte und Bonbons wurden ebenso in den großen Schuhkarton gepackt, wie Wollmützen und Schals, Socken, Pullover, Zahnbürsten und Handtücher. Die Schüler haben 38 Kartons gefüllt, um die Aktion des Vereins "Geschenke der Hoffnung" zu unterstützen. Not leidenden und armen Kindern in Osteuropa soll damit eine kleine Weihnachtsfreude gemacht werden. Die Schüler der Realschule sind sich darüber einig: Nichts macht mehr Freude, als anderen Menschen eine Freude zu bereiten. Foto: Schule