Hechingen Rathaus sucht Sachbearbeiter für Waffenrecht

Doch auf Anfrage bei Thomas Jauch, Pressesprecher der Stadt Hechingen, wozu man denn jemanden für "Waffen- und Sprengstoffrecht" benötigt, bekommt man eine Antwort, die keineswegs witzig ist, sondern sehr ernst. Jauch erinnert an die tragischen Ereignisse in Erfurt im April 2002, als ein Schüler Amok lief und 17 Menschen dabei ihr Leben verloren. Damals wurden die Waffengesetze verschärft, und in jeder Stadt gibt es nun einen Sachbearbeiter für diesen Bereich, klärt Jauch auf. Die zuständige Mitarbeiterin in Hechingen sei ausgeschieden, und die Stelle werde nachbesetzt.

Anzahl der Waffen stetig angewachsen