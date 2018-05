Hechingen Quälen für den Vollmondlauf

Thomas Finnern kann sich noch gut an seinen ersten Vollmondlauf erinnern. "Warum machst du das? Warum quälst du dich so?", habe er sich dabei gefragt. Aber der klare Himmel und eine wunderbare Sicht auf die Burg Hohenzollern im Mondschein haben ihn entschädigt.

Und was treibt Maja Dick und Robert Huger an? "Ich will herausfinden, was mein Körper alles schaffen kann", sagt Robert Huger. "Das will ich auch wissen, selbst mein Scheitern wäre eine Antwort und vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl, schlechte Angewohnheiten endlich loszuwerden. Ich rauche", gibt Maja Dick zu.

Doch zurück zu den Lauftipps. Wer schneller nach oben, also zur Burg kommen möchte, der sollte sich an drei Laufeinheiten halten: Ein schneller Lauf, ein langsamer Lauf und ein Intervalltraining. Bei letzterem empfiehlt Finnern 800 bis 1200 Meter in sehr schnellem Tempo zu laufen, damit die "anaerobe Schwelle zu überschreiten. Man soll sich "richtig plagen" und dann eine "ordentliche" Pause einlegen.

Seine prinzipielle Empfehlung für den Anstieg zur Burg ist "kurze Schritte und schnelle Schritte". Das Ziel müsse sein, dass man oben ankommt, ohne zu gehen. Das heißt: Langsam laufen ist okay, aber immer in der typischen Joggingbewegung. Es sei zudem geschickter, mit anderen gemeinsam zu laufen.

Michael Geisler meint zum Einstieg für unerfahrene Läufer: "Man muss nicht immer gleich hoch auf die Burg laufen, sondern erstmal außenherum." Weiter empfiehlt es sich, mindestens zweimal die Woche zu trainieren. Wer dann etwa zehn Kilometer schafft, der kommt vermutlich hoch bis zur Burg – so die grobe Faustregel. Dafür haben die Redakteure nach Empfehlung der Laufprofis nun Zeit bis zum 27. September, wenn es ernst wird. Bis dahin folgen Berichte über die jeweiligen Trainingsfortschritte.

Weitere Informationen: Termine für den Vollmondlauf, jeweils donnerstags: 31. Mai, 28. Juni, 26. Juli, 23. August, 27. September, 25. Oktober, 22. November, 20. Dezember.

Maja Dick ist 41 Jahre alt, wiegt 66 Kilo und ist 1,72 Meter groß. Bisher walkt sie regelmäßig, gelegentlich joggt sie auch. Sie wäre gerne drei Kilo leichter und weiß, dass es beim Vollmond-Training helfen würde, das Rauchen aufzugeben.

Robert Huger ist 33 Jahre alt, wiegt 84 Kilo und ist 1,80 Meter groß. Aktuell joggt er einmal pro Woche, gelegentlich raucht er.