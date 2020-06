Hechingen Prozess: Zwei Tote nach Zusammenstoß

Es geschah um sieben Uhr morgens auf der B 32 zwischen Hechingen und Schlatt. Ein ganz normaler Dienstagmorgen, es regnet und ist - typisch für die Jahreszeit - noch dunkel. Viele sind auf den Straßen unterwegs zur Arbeit. So auch der Angeklagte und seine drei Mitinsassen. Sie sind Maler und auf dem Weg zu ihrer Baufirma. An der Anschlussstelle Hechingen fährt ein LKW vom Beschleunigungsstreifen auf die B 32 auf. Der Angeklagte sieht das Fahrzeug nicht und muss auf die Gegenfahrbahn ausweichen, damit es nicht zum Zusammenstoß kommt. So weit die Version des Angeklagten und seiner Mitinsassen. Im Gegenverkehr prallt er anschließend mit dem Kleinwagen einer 20-Jährigen zusammen. Sie stirbt wenige Tage später im Krankenhaus - wie auch einer der Mitfahrer im Auto des Angeklagten.