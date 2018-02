Hechingen Projekt wird Gesicht der Stadt prägen

Wie mehrfach berichtet, will die Hechinger Immobilien-Firma EJL, die im vergangenen Jahr das Neubauensemble auf dem Gelände des ehemaligen Eugenien­stifts fertiggestellt hat, das alte Apotheken-Gebäude Marktplatz 3 abreißen und durch ein modernes Geschäfts- und Wohnhaus ersetzen. Ein weiteres, damit zusammenhängendes Gebäude soll auf dem Gelände des Parkplatzes neben dem Jugendzentrum bis hinunter zum brachliegenden Gelände in der Rabenstraße reichen.

Erste Planungen wurden im Sommer vorgelegt

Die Projektidee der EJL ist das Ergebnis einer Aufforderung der Stadt Hechingen an große Regionalbanken und Bau-Institutionen, für das marode und sehr steil am Hang liegende Gebäude der ehemaligen Apotheke eine neue Verwendung zu finden. Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass die Stadt selbst Interesse hat, eventuell zusätzliche Büroräumen in diesem Bereich anzumieten. Ein Angebot auf diese Aufforderung der Stadt kam nur von der EJL.