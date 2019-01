Hechingen Prekäre Lage scheint gelöst zu sein

"Jedes Vorstandsmitglied füllt sein Amt perfekt aus", betonte Selig. Dennoch hatte sich bis Freitag niemand dazu bereit erklärt, das Vereinsschiff als Steuermann weiter auf Kurs zu halten. Enttäuschung machte sich auch angesichts der vielen leeren Reihen breit. "Die meisten, die heute da sind, haben schon eine Funktion im Verein", konstatierte ein Mitglied. Das offensichtliche Desinteresse an der Zukunft des TSV wurde mit Bedauern zur Kenntnis genommen und veranlasste Andreas Selig dazu, ein Zukunftsszenario zu skizzieren, das unweigerlich die Handlungsunfähigkeit des Vereins zur Folge hätte.

Momentan sei er alleiniger Verantwortlicher bilanzierte Selig, der bereits von Anfang an deutlich gemacht hatte, dass sich sein Engagement in dieser Position nur auf eine Übergangszeit beschränken würde. Und auch wenn es ihm sehr schwer falle, werde nun auch er, falls sich nicht doch noch eine Lösung abzeichne, die Konsequenzen ziehen und sein Amt ebenfalls niederlegen; als Zeichen, "dass es so nicht weitergeht."

Vereinsauflösung wäre "jammerschade"

In der anschließenden Gesprächsrunde waren die Anwesenden aufgefordert, sich zur prekären Lage zu äußern. "Traurig", verlieh ein verdientes Vereinsmitglied der kollektiven Meinung Ausdruck. "Es wäre jammerschade, wenn sich der älteste und größte Verein in Stein auflösen müsste und das Schlimmste, was passieren könnte."

Um doch noch abzuwenden, was kaum mehr abzuwenden schien, brachte Selig noch einmal einen Vorschlag auf den Tisch, für den er sich bereits im Vorfeld stark gemacht hatte: Wenn kein Einzelner den Führungsposten übernehmen wolle, wäre es doch denkbar, dass zwei oder drei Personen als gleichberechtigte Vorsitzende agieren; ein Modell, das in vielen anderen Vereinen bereits erfolgreich praktiziert wird.

Und ganz unvermittelt geschah, womit niemand mehr gerechnet hätte. Aus den Reihen der Anwesenden bekundeten zwei Mitglieder ihre Bereitschaft, gemeinsam mit Andreas Selig als gleichberechtigte Vorsitzende zu agieren. Und sogar eine vierte Person zeigte Interesse.

Schließlich verständigte man sich darauf, die Bereiche Sport, Liegenschaften, Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit zu schaffen. Dass dafür bis zur Hauptversammlung am 5. April nun noch die Satzung geändert werden muss, nehmen die Mitglieder gerne in Kauf, dominierte an diesem Abend doch die Erleichterung.

"Ich finde es gut, dass es so gelaufen ist und glaube, dass das auch ganz gut funktionieren wird", betonte Selig.