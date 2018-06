Hechingen Posten des Beigeordneten ist begehrt

"Kompass, Kompetenzen und Klarheit"

"Andere Perspektiven" möchte Gemeinderat Dirk Steinfort als Erster Beigeordneter einbringen. Durch die Zusammenarbeit und den Austausch mit Philipp Hahn "ist der Eindruck entstanden, dass wir menschlich und fachlich gut miteinander können", sagt er. Führungserfahrung habe er durch seine Arbeit in der Diözese Rottenburg und der katholischen Erwachsenenbildung Böblingen.

Steinfort steht für die drei "K": Kompass, Kompetenzen und Klarheit, wie er selbst sagt. Er sei bereits an zwei Leitbildprozessen beteiligt gewesen. Die Grundfragen "Was tun wir?" und "Wo wollen wir hin?" seien dabei wichtig. "Gerade die städtische Verwaltung handelt manchmal nur von einem Tag in den nächsten hinein", so Steinfort. Die Grundlinien kämen da zuweilen zu kurz.

Generell möchte er dem Bürgermeister nach außen so den Rücken freihalten, dass dieser optimal arbeiten kann. Dafür sei das bestehende Vertrauensverhältnis eine gute Grundlage.

Michael Dehner, Fachbereichsleiter für Zentrale Dienste im Hechinger Rathaus, trägt sich mit dem Gedanken einer Bewerbung. "Dies wäre eine Möglichkeit, um noch unmittelbarer Projekte und Maßnahmen mit gestalten zu können und auch um einen möglichen, nicht uninteressanten, weiteren beruflichen Entwicklungsschritt zu realisieren", meint Dehner.

Ins Amt würde er 20 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen verantwortlichen Funktionen – darunter Baurechtsbehörde, im Hauptamt, in der Sachgebietsleitung Personal und der Kämmerei – mitbringen. Auch er sieht eine wichtige Aufgabe darin, den Bürgermeister zu unterstützen.

Eine spannende Aufgabe sei das Mitwirken an der Vermittlung und Umsetzung sowie eines zielgerichteten Abschlusses der bereits angestoßenen vielfältigen Schwerpunktthemen der Stadt Hechingen. Dabei dürfe der Blick auf die Finanzen und sonstige Ressourcen jedoch nicht außer Acht gelassen werden.

Zurückhaltend gibt sich noch Jürgen Rohleder, Fachbereichsleiter für Bürgerdienste im Rathaus. Er habe zwar Gespräche geführt, aber "noch nichts in den Briefkasten geschmissen", sagt er. Er denke über eine Kandidatur nach. Das sei abhängig von weiteren Gesprächen.