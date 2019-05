Hechingen Poledance ist wahrer Leistungssport

Viele Freunde oder Familienmitglieder würden einen belächeln, wenn sie hörten, dass man Poledance als Hobby hat, erklärt Monja Cakmak, die regelmäßig bei Scheda trainiert: "Viele verbinden es mit einer anderen Schiene." Dabei sieht auch sie den Poledance als reinen Kraftsport. Außerdem könne man hier in jedem Alter neu dazustoßen. Cakmak fielen die ersten Trainings auch schwer, dennoch sei der Sport für sie nicht mehr wegzudenken, sagt sie. Tatjana Scheda berichtet stolz, dass die Teilnehmerinnen in ihrem Kurs zwischen 17 und 50 Jahre alt sind. Eine Trainingseinheit dauert etwa 75 Minuten: 15 Minuten aufwärmen und 60 Minuten an der Stange.

Beim Training ist höchste Konzentration gefragt. Poledance kombiniert Tanzen, Turnen und Yoga miteinander und ist in fünf Schwierigkeitsstufen aufgeteilt, erläutert Scheda. In Hechingen habe man die Möglichkeit, alle fünf Stufen zu trainieren. Dabei ist das erste Level mit einfachen Übungen für Anfänger geeignet. Das fünfte Level beinhaltet die schwersten Übungen, wie die "Menschlichen Flagge": mit ausgestreckten Beinen waagerecht an der Stange hängend. Tatjana Scheda schafft es selbst nur drei bis vier Sekunden, diese Figur zu halten.

Was ist das Besondere am Poledance?