Hechingen plant für Öko-Zeitalter: Zukunft ohne Öl und Gas gesucht

1 Anna-Laura Ulrich und Dirk Mangold (von links) vom Fachbüro Solites haben in der Stadthalle vorgestellt, wie sie einen Plan für die Komplettumrüstung der Hechinger Heizungen auf erneuerbare Energien erstellen wollen. Mit auf dem Podium als Vertreter der Stadt waren Dorothee Müllges, Marcus Kempka und Markus Friesenbichler . Foto: Klaus Stopper //

Bis spätestens in 20 Jahren soll auch in Hechinger Heizkellern der letzte Öl- oder Gasbrenner abgeschaltet sein. Wie das gehen soll, war nun Thema einer Veranstaltung in der Stadthalle.









Was dort am Donnerstagabend stattfand, war der Startschuss für die Aufstellung eines Wärmeplans für Hechingen. Angesichts der Tatsache, dass die Stadt etwa 10 000 Haushalte zählt und laut Statistiken davon drei Viertel mit Öl oder Gas beheizt werden, war es erstaunlich, dass nur knapp 30 Besucher in der Stadthalle gezählt wurden.