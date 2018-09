Hechingen Planen, planen und nochmals planen

Hechingen. Der Stress beginnt erst am Einschulungstag? Weit gefehlt! "Die erste Vorbereitung ist das Anstrengendste im ganzen Schuljahr", sagt Alexandra Gruler-Baeck, Rektorin der Grundschule, über die Woche vor dem Schulbeginn.

Nicht nur die Einschulung müsse vorbereitet werden. Es werden auch die Mensachips verteilt, ein Elternabend organisiert, der Stundenplan muss erstellt werden, Bücher werden nachgeliefert und neue Kollegen werden integriert. "Wir verändern uns generationstechnisch", so Gruler-Baeck. Für einige Kollegen, die über 30 Jahre dabei waren, rücken nun junge Kollegen nach. Vier an der Zahl sind das immerhin, die in die Planungen aufgenommen werden müssen.

Parallel läuft noch der Bau eines zweiten Rettungsweges und Schüleranmeldungen gibt es auch auf den letzten Drücker. "Wir haben eigentlich immer Anfragen", sagt Gruler-Baeck. Die Schülerzahlen seien stabil, dieses Jahr 385 an der Grundschule, dazu kommen 70 in der Zollern­straße und 70 in Sickingen.