Hechingen Pläne für eine Rooftop-Strandbar

Der ehemalige Betreiber des Schwarzbrenners und EJL-Maklerin Christina Beer haben am Freitag das Konzept für eine Strandbar vorgestellt. "Paradise Beach" soll sie heißen und auf rund 400 Quadratmetern auf dem Dach des Quartiers Neustraße entstehen. Um die schöne Aussicht am besten zu genießen, ist in Richtung Unterstadt eine komplette Glasfront geplant.

Passend zum Sand sind auch ein paar Palmen geplant. Cocktails dürfen natürlich nicht fehlen. Dafür soll das Personal entsprechend geschult werden. Das geschieht jeweils vor der Sommersaison. Denn die Strandbar wird "eine reine Saisonsache", so Unger. Die Bar soll von Mai bis September täglich von 17 bis 23 Uhr geöffnet haben, gutes Wetter vorausgesetzt. Die Besucher können sich per Telefon-Ansage oder im Internet informieren.

Für die Besucher soll es neben normalen Sitzgelegenheiten auch Liegestühle, Rattan-Sitzecken und auch Himmelbetten geben. Unter der Woche wird mit Snacks bewirtet, am Wochenende sollen es Sushi und "Surf and Turf" (eine Kombination aus Meeresfrüchten und Fleisch) angeboten werden.