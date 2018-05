Hechingen Pianistin beeindruckt mit ihrem ++virtuosem Spiel

Das besagte, von Liszt 1862 in Rom verfasste Virtuosenstück, ist nur den besten Pianisten vorbehalten. Denkbar ist, dass Liszt während seines langen Sommeraufenthaltes als Gast seines Gönners Fürst Constantin in dessen Löwenberger Stadtpalais in Schlesien 1861 daran arbeitete, als er bereits alle Zelte in Deutschland abgebaut hatte, um dort noch mal ein "Vie de Chateau" zu genießen, wie er dem Großherzog in Weimar schrieb.

Von den zu Gehör gekommen Werken weiterer französischer Komponisten ist das "Album für Klavier op. 72" von Camille Saint-Saëns hervorzuheben. Hier galt es, schnelle und raffinierte Läufe über die Klaviatur zu meistern. Letztlich endete das Stück in einem sich klanglich stetig verdichtenden, fulminanten und letztlich majestätischen Finale.

Dass Saint-Saëns Jahrzehnte lang Mitglied im Allgemeinen Deutschen Musikverein war, stellt wieder einen Bezug zum Hechinger Fürstenhof dar. Denn der bis 1937 existierende Verein konnte sich 1861 nur durch das Mäzenatentum Fürst Constantins konstituieren, der die damals verpönten "Zukunftsmusiker" bis zu seinem Tod unterstützte.