Hechingen Philipp Hahn nun offiziell Bürgermeister

Erst wenn auch diese Personalie geklärt sei – Wahltermin im Gemeinderat ist am 25. Juli – und die Stelle von Oktober an besetzt sei, "kann ich dann mal durchschnaufen". Ins Bürgermeisterzimmer umziehen wird Philipp Hahn erst Mitte Juli, wenn die neuen Möbel für ihn da sind. Sofort darf er das Dienstauto mit dem Kennzeichen "HE 01" fahren. Das sei aber nicht besser als das, was er bisher als Dienstwagen hatte.

Und seine Pläne? Sein Schreibtisch sei übervoll, sagt er. Da liegen auch die vielen Anregungen, die er bei seinen Wahlkampfbesuchen bekam, feinsäuberlich aufgelistet. "Ich kümmere mich darum, sobald es geht", verspricht er. Am Freitagabend wird er beim Tischlein-Deck-Dich-Markt präsent sein.

Große Freude und Euphorie herrschte bereits nach der Wahl Ende April: