Die letzte Hürde ist genommen: Nach der Wahl, die er mit überwältigender Mehrheit gewonnen hat, und dem offiziellen Dienstbeginn am 1. Juni, ist Philipp Hahn am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung nun auch offiziell auf sein neues Amt vereidigt worden. Diese Zeremonie nahm Jürgen Fischer im Namen des Gemeinderats vor. Jürgen Fischer lobte Philipp Hahn für sein "Verhandlungsgeschick", mit dem dieser mehrfach "lange schwelende Konflikte" mit Fingerspitzengefühl gelöst habe. Philipp Hahn hob hervor, dass man im Rat sehr konstruktiv gearbeitet habe, und er versprach: "Ich werde beim Bestes geben." Als Geschenk erhielt er einen Apfelbaum. Auch das Amt des zu seiner Entlastung notwendigen Ersten Beigeordneten wird schnellstmöglich wieder besetzt. Nächste Woche am Freitag wird die Stelle in unserer Zeitung und im Staatsanzeiger ausgeschrieben, darauf folgt eine dreiwöchige Bewerbungsfrist und eine erste Bewertung durch eine Personalkommission. Am Donnerstag, 25. Juli, wird dann im Gemeinderat die Wahl stattfinden. Foto: Stopper