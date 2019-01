Hechingen Pferd von Terence Hill ist Star auf Grace-Valley-Ranch

Die meisten Tiere die ihren Weg auf die Grace-Valley-Ranch finden, haben eine Vorgeschichte. Manche von ihnen sind große Sportler – Turnierpferde, die einmal für Tausende von Euros weiterverkauft wurden, bevor sie für ihren wohlverdienten Ruhestand auf die gemütliche Ranch kamen. Und einer davon ist ein Filmstar: Joe Brown, wie das Quarter Horse heute heißt, begleitete einst Terence Hill in einer der zentralen Anfangsszenen der im Jahr 2010 aufgenommenen Serie "Die Bergpolizei – Ganz nah am Himmel".

Warum dafür gerade dieses Pferd ausgewählt wurde, kann sich Anita Hetzer gut vorstellen: "Er ist so ein ruhiges und bequemes Pferd, aber auch so diszipliniert, weil er so eine gute Ausbildung genossen hat. Und da Terence Hill jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, war Joe Brown die perfekte Wahl." Außerdem müssen Filmpferde gute Nerven haben, erklärt Hetzer.

Auf die Ranch kam das Pferd allerdings erst nach seinem Filmauftritt, vor ungefähr drei Jahren. "Meine Pferde sucht mir ein Südtiroler aus und ihm hat Joe Brown zuvor gehört. Da er weiß, dass es den Pferden bei mir gut geht, hat er mir das Tier angeboten", erklärt Hetzer wie das Star-Pferd seinen Weg nach Hechingen fand.