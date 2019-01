Hechingen Pfadfinder sammeln alte Prachttannen ein

Hechingen. Bestens bewältigt haben die Hechinger Pfadfinder wieder einmal die Christbaumaktion am Samstag. Abends um 23 Uhr war auch der letzte Baum eingesammelt. In bewährter Art und Weise gingen die Pfadfinder an diesem Tag wieder von Haus zu Haus, um die von Weihnachten übrig gebliebenen Tannenbäume in der Hechinger Kernstadt einzusammeln. Normalerweise sind die Pfadfinder mit dieser Aktion eine Woche früher dran, aber wegen anderer Veranstaltungen hatte sich die Christbaumaktion dieses Jahr etwas verschoben.