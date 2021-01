Hechingen Pestmännle brennt an geheimem Ort

Aber was fängt man damit an, wenn man wegen Corona gar nicht raus soll? Man knipst sich einfach am Computer in die bunte Narrenwelt rein. Als Kind könnte man beispielsweise am kreativen Malwettbewerb teilnehmen. Fasnetsbild malen, Kreuzworträtsel auf der Narrhalla-Seite lösen (merkt ja niemand, wenn die Eltern mithelfen), Fasnetartikel basteln. "Mit den Eltern zusammen eine Fasnetmaske entwerfen, das macht doch Spaß", erklärt Carola Kunz. Bis zum 7. Februar sollten die Sachen dann bei der Narrhalla abgegeben sein, dann beginnt die Auswertung der Einsendungen. Es gibt Preise zu gewinnen und die kreativen Werke werden online ausgestellt.

Aber was ist mit den sonstigen Hochfesten närrischen Treibens? Nun, keine Sorge, der Bürgermeister wird auch diesmal am Auseliga abgesetzt. Allerdings kann das Narrenvolk nur virtuell dabei sein, denn der Rathaussturm findet vorschriftsmäßig im allerkleinsten Kreis statt. Vier Leute, zwei davon Bürgermeister Hahn und Oberalte Carola Kunz, regeln eine reibungslose Machtübernahme, an der sich Donald Trump ein Beispiel hätte nehmen können. Das Ganze wird gefilmt und auf der Narrhalla-Homepage anklickbar sein.