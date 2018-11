Hechingen Pädagogen erkunden Medical Valley

Gerhard Halder vom Geografischen Institut der Universität Tübingen ordnete die praktischen Ausführungen seines Vorredners in den wissenschaftlichen Kontext ein, So konnten auch die regionalen Entwicklungen aus wirtschafts-geografischer Perspektive besser erkannt werden. Ein wichtiger Dienst für die Geografielehrer, um den Schülern in ihrem Geografieunterricht die Bedeutung der Konzentrationen von Unternehmen gleicher oder ähnlicher Branchen – auch Cluster genannt – mithilfe eines Beispiels aus dem "Ländle" erklären zu können.

Heiko Zimmermann, Geschäftsführer des Medical Valleys, berichtete über die Anfänge des Medizintechnik-Clusters. Den Geografen an der Schule und Universität bestätigte er eine höchst gesellschaftsrelevante Sicht auf die aktuelle Situation des Cluster-Standorts Hechingen und dessen globalen Zusammenhänge.

Die grundlegenden Einblicke animierten die Lehrer zu einer spannenden Gesprächsrunde. Die Fragen reichten von wichtigen Details, die für die unterrichtliche Umsetzung des interessanten Raumbeispiels nötig sind, bis hin zu Fragen, die die beruflichen Perspektiven ihrer Schüler betreffen.

Fruchtbares Miteinander von Unis, Schulen und der Wirtschaft

Der anschließende Einblick in die Produktion durch die Produktionsleiter war ebenso faszinierend wie unterhaltsam. Es wurde deutlich, dass sich der schwäbische Tüftlergeist hier mit den Anforderungen der medizinischen hochtechnologischen Forschung und Entwicklung verbindet.

Die Zusammenkunft aus Wirtschaft, Universität und Schule führte also zu einem fruchtbaren Miteinander. Ein weiterer Austausch ist geplant. Das zukunftsorientierte Schulfach Geografie stellte seine gesellschaftliche Relevanz und seine wichtige Bedeutung für die umfassende Persönlichkeitsbildung unter Beweis – vielleicht auch für die zukünftigen Mitarbeiter in einem der Unternehmen des Medical Valleys.