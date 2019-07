Hechingen Ortsteile bekommen schnelles Internet

Mit einem symbolischen Spatenstich ist der Startschuss für die Bauarbeiten für den Ausbau des Netzes in der Brunnenstraße selbst und in den beiden Teilorten Beuren und Schlatt gefallen. Diesem wohnten Bürgermeister Philipp Hahn und die Breitbandkoordinatorin Caren Wagner sowie die beiden Ortsvorsteher Peter Gantner (Beuren) und Jürgen Schuler (Schlatt) bei. Betreut wird die Baumaßnahme von Ingenieur Andreas Mail vom Büro Dreher und Stetter (Empfingen), ausgeführt von der Firma GHT aus Mühltal bei Darmstadt.

Betriebe erwarten höhere Geschwindigkeit sehnlichst

Beim Ausbau des Glasfasernetzes in der Brunnenstraße. werden die Anschlüsse für die Gewerbebetriebe direkt an das Haus herangeführt. Die Verlegung von Leerrohren und das Einziehen der Glasfasern schlägt mit 828. 000 Euro zu Buche, das Land fördert die Maßnahme mit 312 .000 Euro. Sehnlichst erwartet wird das schnelle Internet von den Gewerbebetrieben, so überzeugten sich Frank Wiest und Manfred und Jörg Schürmann (Geschäftsleiter der Firma Wiest und Schürmann) vom Start der Bauarbeiten.