Hechingen Ortstafeln sollen erneuert werden

Hechingen. Am Dienstag dieser Woche traf sich die Runde auf Einladung des Stettener Ortsvorstehers im Johannessaal der Klosterkirche Stetten.

Bürgermeister Philipp Hahn konnte eingangs neben den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern die Erste Beigeordnete Dorothee Müllges, die Fachbereichsleiter Michael Dehner, Jürgen Rohleder und Helga Monauni sowie Betriebsleiter Reinhold Dieringer begrüßen, Ortsvorsteher Hannes Reis galt der Dank für die Einladung nach Stetten.

Beraten wurden unter anderem über die Ortstafeln, die seit geraumer Zeit abmontiert sind und auf eine Erneuerung warten. Jürgen Rohleder konnte mitteilen, dass die speziellen Stadtteil-Tafeln noch dieses Jahr installiert werden, ebenso würden nächstes Jahr drei neue Wanderwege neu ausgewiesen: der Heidenweg in Beuren, der Kirchenköpfleweg in Schlatt und der Martinsbergweg in der Kernstadt.