Hechingen Oft nur eine Frage des Blickwinkels

Der Mond beleuchtet gespenstisch alte Gemäuer, Rohre, Schienen und spiegelt sich in Wasserlachen", fasste die Expertin Impressionen in Worte, um davon ausgehend auf die Wirkung der Arbeiten einzugehen. Wie Edgar Allan Poe nehme der Künstler den unmittelbaren Schauer hinweg, der beim Betrachter seiner Bilder aufzukommen drohe, wenn er dem "Sujet der Brüchigkeit" begegne. Denn Ulrich Kälberers Bilder verströmten trotz der gegenteiligen Annahme eine große Ruhe.

Den Moment, wenn die Welt für einen kurzen Augenblick den Atem anzuhalten scheint, hat auch der Bildhauer Bruno Witzky festgehalten – so etwa in der Bewegungsstudie eines Golfspielers. "Den Golfschwung, bei dem die Füße des Golfers auf der Stelle bleiben und er sich mit Hüfte und Schultern dem Ziel zuwendet, hat er gekonnt eingefangen", so Staiger. Bei der "Dame in Grün" ist hingegen die Stelle, an der sich das Gesicht befinden sollte, verspiegelt. Eine Fläche für die Projektion eigener Wünsche und Gedanken? Fast scheint es so. Ob Vater, Mutter, Kind oder das Liebespaar, das den Stacheldraht überwindet – in den Werken von Bruno Witzky sind Lebensräume immer auch Schutzräume.

Klangräume sind hingegen die Welt von Peter Barth (Saxophon) und Sandor Sava (Gitarre), die die Vernissage am Sonntag musikalisch umrahmten. Bei Stücken wie "La Mer" oder "Les Feuilles mortes" wehten Töne leicht wie Federn durch die ehemalige Fürstenresidenz.

Die Ausstellung in der Villa Eugenia ist noch bis zum 22. Juli, jeweils samstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen.