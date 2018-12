Hechingen Obertorplatz-Volksbank geht an EJL

Hechingen. Es ist ein weiterer Paukenschlag, mit dem die EJL sich als zentrale privatwirtschaftliche Kraft für die Entwicklung der Oberstadt zu Wort meldet. Denn mit dem aktuell bekannt gewordenen Zukauf gehört dem Hechinger Immobilienunternehmen nun die gesamte Häuserzeile vom ehemaligen HZ-Gebäude über Haus Buri und Zink bis zur Volksbank.

Hat der Volksbank-Kauf etwas mit den aktuellen Bebauungsplänen für das Firstgelände zu tun? "Nein, mit der Volksbank waren wir schon länger im Gespräch, erklärt EJL-Geschäftsführer Andreas Ermantraut. Und was ist mit dem Klaiber und dem Tabakladen daneben? "Da gibt es aktuell keine Gespräche", versichert Ermantraut.

Aber was hat die EJL am Obertorplatz vor? Allzu viel Konkretes könne er dazu derzeit nicht sagen, erklärt Andreas Ermantraut. Das liege aber nicht an der EJL, deren grundsätzliche Pläne für das ehemalige HZ-Gebäude ja bekannt seien. Aber nun seien Stadt und Gemeinderat am Zug mit grundsätzlichen Entscheidungen. Erste Frage: Will die Stadt nun öffentlich nutzbare Tiefgaragenplätze in dem Gebäude haben, das die EJL dort bauen will, wo die HZ einst ihren Verlagssitz hatte? Die Antwort auf diese Frage würde die weitere Planung schon beeinflussen, meint Ermantraut. Zweite Frage: Welche Vorgaben machen Stadt und Gemeinderat nun für die Gestaltung am Obertorplatz im Zuge der Doppelbeauftragung, die für das Gelände bis runter zum First Grundsatzentscheidungen traf?