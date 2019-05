Hechingen Obertorplatz: Fällt bald Entscheidung?

Als erster Tagesordnungspunkt nach der Bürgerfragestunde werden dann die beiden Varianten für eine Gestaltung zur Diskussion stehen. So wie zu vernehmen ist, wird eine Mehrheit wohl für den Plan sein, der eine Baum-Allee auf der Klaiber-Seite vorsieht, mit einem Platz in Richtung Marktplatz, auf dem auch ein Brunnen stehen soll. Diese Variante hatte auch beim Bürgerinformationsabend in der Stadthalle bei der Mehrheit der Einwohner die größte Zustimmung erhalten.

Nach der Gemeinderatsentscheidung könnten die Bauaufträge bald erteilt werden, Bürgermeister Philipp Hahn hat schon angekündigt, dass er einen Baubeginn noch im Herbst für möglich hält. Unsicherheitsfaktor allerdings: Ein Arzt am Obertorplatz hat angekündigt, dass er eventuell klagen will, weil zu wenig Parkplätze bleiben. Das Thema bleibt also spannend.