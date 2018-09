Hechingen Obertorplatz bleibt unendliche Geschichte

Dass diese über 40 Jahre zurückliegende Episode überhaupt noch so präsent ist, ist der ehemaligen SPD-Rätin Elisabeth Ilg-Reininghaus und ihrem Mann Dieter Ilg zu verdanken, die in Zeitungsarchiven die alten Berichte wieder ausgegraben haben. Und beim Blick darauf ist dann schon anrührend, wie wenig sich seither geändert hat.

Diskussion über den Obertorplatz, Streit, Stillstand. Jahre später neuer Anlauf, wieder Streit, wieder Stillstand. Seit über 40 Jahren währt dieses Spiel bereits. Die Hechinger SPD hat 1986, also fast zehn Jahre nach dem ersten Versuch, erneut einen Anlauf gestartet. "Bürgermeister Roth hat das praktisch totgeschwiegen", erzählt Heiner Stobitzer. Er wollte es sich wohl nicht mit der dominierenden konservativen Seite im Gemeinderat verscherzen.

Aber wieso hat sich in Hechingen wenig bewegt, während in den vergangenen Jahrzehnten beispielsweise Balingen die Innenstadt von grundauf umgekrempelt hat und heute mit einer lebendigen Fußgängerzonen-Einkaufsmeile punkten kann? Und die Liste von Beispielen, in denen Städte trotz anfänglichem Widerstand Fußgängerzonen eingerichtet haben, die heute keiner mehr missen will, ließe sich beliebig fortsetzen.

Die Frage wird in Hechingen immer wieder gerne diskutiert, aber auch Heiner Stobitzer hat darauf keine wirkliche Antwort. Auch in Hechingen habe es damals durchaus Zustimmung für die SPD-Pläne für Obertorplatz und Fußgängerzone gegeben, "aber im Gemeinderat hatten wir damit nie eine Chance", wundert er sich.