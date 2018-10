Hechingen Noch einmal die Sonne genossen

Dem musikalischen Ende folgte am Sonntag ein musikalischer Anfang. Die Gestaltung des Frühschoppens übernahm die Egerländer-Besetzung der Stadtkapelle. Mit weiteren Höhepunkten wartete das Nachmittags-Programm auf, das auf einen zünftigen Mittagstisch folgte und von der "Gardemusik" umrahmt wurde. Die kleinen Gäste kamen beim Kinderschminken sowie am Basteltisch auf ihre Kosten. Und beim Kürbisschnitzen konnten junge Teilnehmer ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die originellsten Exemplare wurden am Ende mit tollen Preisen belohnt.

Weitere Ergebnisse kreativen Schaffens waren am Stand der Gardejugend zu bewundern. Von Strick- über Dekorationsartikel bis hin zu Bastelarbeiten fand man dort Handgefertigtes für die bunte Jahreszeit. Zu deren schönsten Seiten zählen auch die kulinarischen Genüsse. So duftete es in der Kaffeestube im Gardeheim nach Apfel- und Zwetschgenbeeten.

Dass die 13. Auflage des "Herbstfeschts" erfolgreich über die Bühne ging, ist auch das Verdienst der zahlreichen Helfer, denen Kommandant Wolfgang Stooß großes Lob zollte. "Wenn die Garde gefordert ist, steht sie Gewehr bei Fuß", freute er sich. Neuzugänge sind in den Reihen der Bürgergarde übrigens jederzeit willkommen – ob in der Jugend, im Spielmanns-, Musik- oder Grenadierzug. Weitere Infos unter www.buergergarde-hechingen.de.