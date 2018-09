Hechingen Neuer Rasen im Weiherstadion schon wieder kaputt

Hechingen - Auf den kaputten Rasen im Weiherstadion hat in der Sitzung am Mittwoch Gemeinderat Frank Balbach aufmerksam gemacht. Wie das sein könne, nach so kurzer Zeit, fragte er kritisch nach. Bürgermeister Philipp Hahn zeigte sich gut informiert. Der sogenannte Junikäfer, eine Engerlingart, die eigentlich nur im warmen Rheintal vorkommt, habe sich eingenistet. »Offenbar spürt man da auch bereits den Klimawandel«, mutmaßte Hahn. Bekämpfen kann man den Schädling nur im Frühjahr. Dazu werden dann – ganz bio – Fadenwürmer ausgestreut, was die Engerlinge wohl nicht gut vertragen.