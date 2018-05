Hechingen Neuer Augenoptiker in Hechingen

D ie Kollektion umfasst nach Angaben von Geschäftsführer Sebastian Holz 1 500 Brillenfassungen zum garantiert günstigen Preis. Darunter auch von Designermarken wie Boss, Tommy Hilfiger und Carrera.

Das Fachgeschäft in der Bahnhofstraße 9 wurde in den vergangenen Wochen aufwendig umgebaut. Besonderen Wert wurde auf die Schaffung einer angenehmen Atmosphäre gelegt und darauf, Wartezeiten zu minimieren und die Kunden optimal beraten zu können.

Bei der Brillenanpassung und in der Werkstatt arbeitet pro optik mit neuester Technologie. Aus der pro optik-Werkstatt in Hechingen sollen täglich viele handwerklich gefertigte Brillen an die Kunden gehen.