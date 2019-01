Hechingen Neue Ratzgiwatzleiter werden gesucht

Wer Spaß an ehrenamtlicher Arbeit mit Kindern hat, ist bei Ratzgiwatz genau richtig. Voraussetzung ist, dass man in diesem Jahr mindestens seinen 17. Geburtstag feiert. Verpflichtende Vorbereitungstermine für alle Neuleiter sind zum einen am Sonntag, 2. Februar, und zum anderen die beiden Vorbereitungswochenenden.

Für alle Leiter sind hier die wichtigsten Termine für Ratzgiwatz 2019: Kaffeeklatsch im Februar, Erstes Vorbereitungswochenende vom 29. bis zum 31. März auf der Fuchsfarm in Albstadt und das zweite Vorbereitungswochenende vom 14. bis zum 16. Juni im Naturfreundehaus Zepfenhan. Die Ratzgiwatz-Woche ist dieses Jahr vom 29. Juli bis zum ­4. August. Der Aufbau findet am 27. und 28. Juli und der Abbau am 5. August statt.