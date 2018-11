Hechingen Vier Ortsvorsteher kandidieren nicht mehr

Günther Konstanzer in Bechtoldsweiler hat das schon länger angekündigt. 25 Jahre habe er dieses Amt, vieles sei erreicht worden, "jetzt ist eine gute Zeit zum aufhören", sagte er auf Nachfrage unserer Zeitung. Das gilt auch für Gerhard Henzler in Sickingen. Auch er kandidiert nach 25 Jahren Amtszeit nicht mehr.

Aufhören wird auch Hannes Reis aus Stetten. Er werde bald 67 Jahre alt, sei mehrfacher Großvater, "was ich auch genießen will", zudem ist er Vorsitzender im Kloster-Förderverein, und als Gemeinderat der Bunten Liste tritt er erneut an. Klaus Schetter in Stein wird ebenfalls nicht mehr kandidieren. Das habe er schon länger angekündigt.

Weitermachen will dagegen Meta Staudt in Boll. Sie hat bereits eine Amtszeit hinter sich und ist noch motiviert.