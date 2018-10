Hechingen Nasswasen: Gerhard Henzler befürchtet "kochende Seelen"

Noch wütender fiel die Stellungnahme von Gerhard Henzler aus, der sich als Sickinger Ortsvorsteher in dieser Sache zu Wort meldete. Die "kochenden Seelen von Sickingern und Bodelshausenern" würden sich so schnell nicht wieder beruhigen, kündigte er an. Er erinnerte daran, dass man den Nasswasen früher als Grünzug ausgewiesen habe, um die schöne Sicht auf die Burg nicht zu verhunzen, und dann habe man 30 Hektar dieser Fläche "einfach zur Seite geräumt".

Auch Henzler erinnerte an frühere Zusagen einer Dachbegrünung und einem "parkähnlichen Charakter" des künftigen Gewerbegebiets. "Davon ist nichts mehr übrig geblieben", sagte er. Die Stadt habe in diesem Fall eine "Vereinbarung gebrochen, und die Leute werden sich das merken", kündigte er an.

Dass das beauftragte Planungsbüro auf die Ausgleichsmaßnahmen in Form neuer Biotope verwies, die für den Wegfall der Grünflächen angelegt werden sollen, konnte die Wut der Projektgegner nicht mildern.

Roland Huber (Freie Wähler) übernahm dann mutig die undankbare Rolle, im Namen der Kollegen das zu äußern, was die meisten anderen Gemeinderäte am Ende dazu bewog, der Planänderung zuzustimmen. Als man die ersten Pläne entworfen habe, habe man halt nicht wissen können, dass ein so bedeutender Investor sich ansiedeln will, und zudem sei zu bedenken, dass durch die Umsiedlung der Spedition erheblich die Verkehrsbelastung im Killertal sinke. Für so etwas "muss man manchmal auch Kröten fressen", fand er und betonte, dass sich viele im Gremium nicht ganz wohl in ihrer Haut fühlen. "Man tut sich nicht so einfach mit solchen Entscheidungen", bat er um Verständnis.

Am Ende war das Abstimmungsergebnis klar. Bei sechs Neinstimmen, davon drei von den Bunten, zwei von der SPD sowie Regina Heneka von der CDU, und bei vier Enthaltungen ging die Planänderung glatt durch.