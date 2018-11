Hechingen Nachwuchsathleten mit "riesigem Potenzial"

Weil es aber für jedes Kind eine Medaille gab und die Zuschauer sehr fair alle Teilnehmer beklatschten, hielt die Enttäuschung nur kurz an. Sie sei mächtig stolz auf die Leistungen der Kinder, meinte die Organisatorin des Laufes, Siegrid Schweizer, vor der Siegerehrung in der Festhalle in Stetten. "Bei den Kleinen ist ein riesiges Nachwuchspotenzial festzustellen", ergänzte sie. "Ohne euch wäre die Veranstaltung nicht durchführbar", lobte sie die Helfer.