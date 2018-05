Hechingen Nach Wahl: Philipp Hahn sucht seinen Stil

Hechingen - Dass er jetzt Bürgermeister ist, "das muss ich vielleicht erst noch etwas realisieren", sagt Philipp Hahn. Wie geht es jetzt weiter nach dem grandiosen Wahlsieg? Zunächst mal läuft eine Einspruchsfrist, dann schickt der Landrat einen Brief mit der Frage, wann Philipp Hahn loslegen will. "Und wenn alles glatt geht, werde ich am 1. Juni Bürgermeister sein", sagt er.