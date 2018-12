Hechingen Nach Party-Exzess: Jugendclub vor Neuanfang

Die verordnete "Denkpause" haben die Jugendlichen nun dazu genutzt, um die Strukturen neu zu ordnen und die Regeln zu besprechen. "Uns ist es wichtig zu zeigen, dass das, was in letzter Zeit passiert ist, nicht unseren Jugendtreff repräsentiert", machte der neue Vorsitzende Clemens Erk in der Hauptversammlung am Samstag deutlich, in der auch Stadtjugendpfleger Rainer Püttbach zu Gast war.