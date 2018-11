Hechingen Nach Obertorplatz geht es jetzt um Krach

"Lärmaktionsplan Hechingen – Vorstellung Zwischenbericht und Aufstellungsbeschluss" steht direkt nach der Tiefgaragenentscheidung als siebter Punkt auf der Tagesordnung. Was sich dahinter verbirgt? Viele sind da neugierig, einer besonders, und deshalb wird er als Zuhörer die Gemeinderatssitzung besuchen: Wolfgang Kast. Er wohnt seit 25 Jahren in Stetten, und der Lärm sei von Jahr zu Jahr mehr geworden, hat er festgestellt. Ihn nervt vor allem der Krach von der B 27 her so sehr, dass er vor Wochen die Gründung einer Lärmschutz-Bürgerinitiative angekündigt hat.

Noch hat er das nicht in Angriff genommen. Er will erstmal abwarten, was die Stadt macht. Immerhin steht das Thema nun auf der Tagesordnung des Gemeinderats. "Jetzt schauen wir mal, was die Stadt unternehmen will", sagt er. Ein Tempolimit von 100 Stundenkilometer zwischen Ausfahrt Nord und Domäne wäre das Mindeste, was er erwartet. "In Balingen geht das auch, in vielen anderen Städten ebenso, wieso nicht in Hechingen?", fragt er.

Wenn er den Eindruck habe, dass die Stadt keine ausreichenden Maßnahmen gegen den Verkehrslärm in Angriff nehmen will, möchte Wolfgang Kast die Idee der Bürgerinitiative umsetzen. Er kennt eine ganze Reihe Anwohner aus dem Prinzling, die ebenso genervt vom Verkehrslärm sind wie er. Sie haben sich schon im Juli mit ihrem Protest öffentlich gemeldet.