Hechingen nach Eyach: Bahnstrecke ist aktuell gesperrt

Wegen Gleisschaden: Auf der Bahnlinie von Hechingen nach Eyach können vorerst keine Züge mehr fahren.

Aufgrund eines kurzfristig festgestellten Schadens am Gleiskörper können auf der Strecke Hechingen-Eyach ab sofort keine Züge fahren. Die Strecke ist nach derzeitigem Stand bis voraussichtlich einschließlich Sonntag, 17. August, gesperrt, sodass die sonntäglichen Zugfahrten des Freizeitexpress „Eyachtäler“ an diesem und am nächsten Sonntag, 10. und 17. August, nicht stattfinden können. Darüber informiert die SWEG in einer Pressemitteilung.

Fahrräder können nicht transportiert werden

Ein Schienenersatzverkehr ist zwischen Hechingen und Eyach eingerichtet. Die Busse verkehren zu geänderten Uhrzeiten und weisen längere Fahrzeiten als der Zug auf. Die Busse halten an folgenden Haltestellen: ZOB (Steig 6) in Hechingen, „Bahnhof“ in Rangendingen, „Sonne“ in Stetten, „Unterstadt/Abzweig Bahnhof“ in Haigerloch, „Quellenstraße“ in Bad Imnau, „Eyacher Straße“ in Mühringen und „Bahnhof“ in Eyach.

Die Mitfahrt in den Bussen ist nur mit gültiger Fahrkarte möglich. Fahrkarten sind vorab an den Automaten und den üblichen Verkaufsstellen erhältlich und auch im Bus. Fahrräder können in den SEV-Bussen jedoch nicht befördert werden.

Vor Fahrtantritt sollten die Fahrgäste ihre Reiseverbindungen prüfen. Detaillierte Fahrpläne gibt es im Internet auf www.sweg.de/zollernalb, www.bahn.de oder unter www.bwegt.de/fahrplanauskunft zu finden. Auskünfte erteilt die Hohenzollerische Landesbahn unter 07471/180611.