Hechingen nach Eyach: Bahnstrecke ist aktuell gesperrt

Wegen Gleisschaden: Auf der Bahnlinie von Hechingen nach Eyach können vorerst keine Züge mehr fahren.
Aufgrund eines kurzfristig festgestellten Schadens am Gleiskörper können auf der Strecke Hechingen-Eyach ab sofort keine Züge fahren. Die Strecke ist nach derzeitigem Stand bis voraussichtlich einschließlich Sonntag, 17. August, gesperrt, sodass die sonntäglichen Zugfahrten des Freizeitexpress „Eyachtäler“ an diesem und am nächsten Sonntag, 10. und 17. August, nicht stattfinden können. Darüber informiert die SWEG in einer Pressemitteilung.