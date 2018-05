Hechingen Nach der Fasnet ist vor der Fasnet

Hechingen-Stein. Seit zwei Jahrzehnten geben sie bei den Narren den Ton an: Die Musiker der Lumpenkapelle "Zäpfleschnäpper". In der Hauptversammlung am Freitag blickten der Vorsitzende der Sadbolla, Ralf Widmann, und Schriftführer Gerhard König noch einmal auf das Jubiläum zurück, das die "Zäpfle-schnäpper" im Juli buchstäblich mit Pauken und Trompeten feierten. "Es war ein sehr gelungenes Fest mit vielen Gästen", lautete das Resümee des Schriftführers.

Dies unterstrich Dirigent Harald Kleindienst, der als "das zweite Highlight" unter den sechs Auftritten außerhalb der Fasnet die musikalische Umrahmung des Frühschoppens bei Ratzgiwatz hervorhob.

Die Kapelle, die im vergangenen Jahr 35 Proben absolvierte, habe sieben neue Stücke einstudiert und sei weiter dabei, ihr Repertoire zu erweitern, so der Dirigent. Wie er betonte, sind neue Mitglieder jederzeit willkommen. Interessierte dürfen gerne bei der Probe vorbeikommen, die immer montags im Rathaus stattfindet.