Hechingen Mutter ist stinksauer wegen Corona-Politik

Ja wie nur? Außer Mama Claudia sind noch zwei weitere Familienmitglieder – alle sind berufstätig – nötig, um Annas Betreuung zu gewährleisten. Dabei ist Anna im Vergleich zu anderen geistig Behinderten noch "relativ einfach zu händeln", wie Claudia Z. beschreibt. Ihre Tochter sei eine "Einsiedlerin", liebe es aber, in der Werkstatt mit ihren Betreuern und Freunden zusammen zu sein. "Das fehlt ihr so sehr." Genau so wie ihr das Pferd und das Reiten in einer Gruppe für Behinderte fehlt.

Mit der Schließung der Werkstatt und allen anderen Kontaktbeschränkungen hat Anna ihre jahrelange Routine, ihren Alltag verloren. "Sie ist desorientiert, weil sie kein Zeitgefühl hat. Sie verwechselt Fixpunkte – wie zum Beispiel Mahlzeiten –­ im Tagesablauf, ist unruhig und schläft nachts nur stundenweise." Um Anna schnell beruhigen zu können, schläft die ganze Familie deshalb mit offenen Türen.

Das Schlimmste für Mutter Claudia: Sie versucht es immer wieder, aber es gelingt ihr nicht, der Tochter zu erklären, wann es mit dem Virus vorbei ist, wann Reiten wieder möglich ist und Freunde treffen. "Hundertmal am Tag fragt sie mich ›Warum keine Werkstatt?‹, ›Warum kein Reiten?‹ "Warum?, Warum?, Warum?‹ Wenn ich im Homeoffice bin und ihr sage, dass sie jetzt still sein muss, schreit sie mich an: ›Warum?‹"

Daheim zu arbeiten sei schon etwas Tolles, "aber nicht mit einem behinderten Kind!" Ließe sie sich freistellen – das wäre möglich –, würde sich die Arbeit anhäufen. "Die macht sonst niemand. Bei meiner Rückkehr müsste ich viele Überstunden machen, und die Zeit fehlt mir dann wieder für Annas Betreuung. Wir planen und leben von Tag zu Tag."

Für drei Tage die Woche in die Notfallbetreuung

Die vergangenen Wochen haben die ganze Familie an den Rand ihrer Kräfte gebracht. Diese Überlastung vor Anna zu verbergen, ist fast nicht möglich: "Sie ist sehr sensibel, sieht sofort, wenn es mir nicht gut geht". Die Familie vermeidet Gespräche über Corona in Annas Gegenwart, damit sie nicht in Panik gerät. Ein Ausnahmezustand, der noch weitere Wochen kaum zu bewerkstelligen wäre.

"Und wer hilft wieder? Wer hilft uns aus dieser verfahren Situation?" Nicht etwa konstruktive Maßnahmen der Regierung – sondern wieder die Lebenshilfe. Dort kann Anna seit Kurzem für drei Tage die Woche in die Notfallbetreuung. "Diese Hilfe hat uns ein kleines Aufatmen beschert", sagt Claudia S. dankbar.

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass die Regierung bei ihrem nächsten MaßnahmenTreffen am Donnerstag für Kinder – behindert oder nicht – ein paar gute Ideen mitbringt, damit diese nervenaufreibende Isolation für die Kleinsten und Schwächsten der Gesellschaft wenigsten etwas aufgeweicht werden kann.