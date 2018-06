Hechingen Musikerlebnisse an schönen Orten

Beim dritten und letzten Konzert am Sonntag, 1. Juli, um 17 Uhr in der Spittelkirche werden "Jugendliche Solisten" von A. Mozart (Divertimento F-dur KV 138), M. Giuliani (Gitarrenkonzert A-dur op. 30), Niels W. Gade (Novelette F-dur aus op.53) und R. Schumann (Cellokonzert in a-moll op. 129) spielen. Mit von der Partie sind die Solisten Nicola Pfeffer (Violoncello) und Niels Pfeffer (Gitarre) mit dem Orchester "Capella Tübingen" unter der Leitung von Jochen Brusch.