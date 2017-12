Hechingen Musikalisch ein Stück vom Himmel

Ein Blechbläserquartett mit Rainer Fink, Manfred Gsell, Christoph Klotz und Helmut Buckenmaier trugen als Solo eine der berühmtesten Song des amerikanischen Musikers Louis Armstrong mit dem Titel "What a wonderful world" vor, für Blechbläser arrangiert von Stefan Hermann aus Hechingen-Boll.

Das Musikstück "Maxima" von Dizzy Stratford, ein musikalisches Märchen, entführte die Besucher in die Märchenwelt des Mädchens Maxima. Nachfolgend durften auch die Holzbläser des Orchesters mit Klarinetten, Flöten und Saxofonen solo auftreten mit "Heaven - performed by Gotthard" und so den Besucher musikalisch ein Stück vom Himmel präsentieren.

Mit dem im Jahre 1966 entstandenen Song "Reach out I’ll be there" von Frank Bernaerts für die afroamerikanische Gesangsgruppe "Four Tops", der ein Welterfolg wurde, setzte das Orchester das Konzert fort. Mit zwei in die Weihnachtszeit passenden Musikstücken boten die Mitglieder des Blasorchesters einen Höhepunkt. Schwungvoll und gewaltig erklangen zunächst Melodien aus dem von Andrew Lloyd Webber komponierten Musical "Jesus Christ Superstar" durch die hochgewölbte gotische Hallenkirche, und zum Abschluss erklang "Überall ist Weihnacht", ein Medley aus bekannten Weihnachtsliedermelodien, mit dem das Konzert beendet wurde.

Mit Dankesworten verabschiedete sich Hans-Jörg Bart. Dann erklang das Stettener Weihnachtslied "Heilige Nacht, du kehrest wieder" aus vielen Kehlen und begleitet durch die Musikkapelle. Der Beifall hielt lange an. Vor der Kirche gab es für die Besucher dann noch Glühwein.