Hechingen Musik und Bratwurst zum Advent

Zu ihren Instrumenten griffen auch die "Zäpfleschnäpper" der Narrenzunft Stoanemer Sadbolla, die den Nachmittag abrundeten. Für die kulinarischen Schmankerl hatten fleißige Bäckerinnen gesorgt, dank derer das Kuchenbuffet mit vielen süßen Leckereien aufwartete. Bewirtet wurde durch die Mitglieder des Ortschaftsrats, die zum Abschluss noch Bratwürste und Kartoffelsalat servierten. Zubereitet hatte diese Menue Lothar Albus vom Gasthaus Lamm. Klaus Schetter dankte am Ende allen, die zum Gelingen der Adventsfeier beigetragen haben und auch den Besuchern, die so zahlreich in die Auchterthalle gekommen waren. Die ältesten Gäste durften sich auch dieses Mal wieder über Weinpräsente freuen.