Hechingen Müssen Obertorplatz-Buchen wirklich fallen?

Das vorliegende Gutachten aber hat Gerd Rominger beeindruckt. Es sei ihm von Philipp Hahn direkt zugeschickt worden, sagt Rominger anerkennend, und man habe es seither intensiv geprüft. "Da wurden anerkannte Verfahren verwendet, und die Ergebnisse sind nachvollziehbar", räumt er ein. Das müsse man sehr ernst nehmen. Allerdings gebe es in dem Gutachten auch Stellen, wo er die Aussagen für etwas ungenau halte. "Mal sehen, ob es da am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung gute Antworten gibt."

Aber was steht in dem Gutachten genau drin? Zunächst einmal, dass die Untersuchung am 23. August stattfand, und welche "Hilfsmittel und Geräte" eingesetzt wurden. Dies waren ein Sondierstab, Gummihämmer, ein Schalltomograf, der ähnlich einem ärztlichen Diagnosegerät die innere Struktur eines Gegenstands abbilden kann, und ein Bohrer, der den Widerstand beim Bohren messen kann. Wird der Widerstand beim Reinbohren geringer, kann im Inneren des Baums Fäule vermutet werden.

Dabei wird zunächst der Baum intensiv angeschaut, dann mit Schallwellen untersucht, die den Baum nicht verletzen, und nur dort, wo Fäule vermutet wird, kommt der Bohrer zum Einsatz.

Erläutert wird auch der Brandkrustenpilz, der vor allem "Wurzelanläufe und die Stammbasis" befällt und dort "Moderfäule" verursacht. Da die Rinde nicht betroffen ist, ist Bäumen ein Befall kaum anzusehen.

Beide Bäume wirken "sehr geschwächt"

Zu der Auswertung der Schalltomografen-Bilder stellt Peter Klug fest, dass ein standsicherer Baum zumindest eine gesunde Wandstärke von 30 Prozent des Querschnitts haben muss. Bei der Beurteilung durch Augenschein kommt er zum Ergebnis, dass beide Bäume "sehr geschwächt" wirken.

Dann wurden die Bäume einzeln untersucht. Zunächst der zum alten Feuerwehrhaus hin stehende: Hier zeigte der Tomograf knapp über dem Erdboden, dass im Innern große Bereiche starke Veränderungen aufweisen. Die anschließenden Bohrungen ergaben: "Hier sind nur noch wenige Zentimeter stabiles Holz vorhanden". Deshalb das Urteil: "Die Ausgangsfrage war und ist, ob Stand- und Bruchsicherheit gegeben sind. Die Antwort ist ein klares Nein", "eine Fällung des Baumes innerhalb von zwei Monaten ist notwendig".

Für die andere Buche sieht das Ergebnis geringfügig besser aus. Die Bohrungen hätten ergeben, dass die Standfestigkeit hier noch "für eine gewisse Zeit gewährleistet" sei, allerdings gebe es auch viele Hinweise, dass sich der Pilz im Bauminnern ebenfalls sehr ausbreite.

Theoretisch möglich wäre es also, diesen Baum noch etwas stehen zu lassen, aber Peter Klug rät davon ab, denn der Fäulnisprozess sei hier nicht aufzuhalten, alleine stehend wäre dieser Baum zudem stärkeren Windkräften ausgesetzt, und die beiden Bäume seien "in einer Einheit herangewachsen". Die Wegnahme eines Baumes würde den anderen schnellem Verfall aussetzen. Und so "wird vom Unterzeichner die eindeutige Empfehlung ausgesprochen, beide Bäume zu fällen."

In der Zusammenfassung betont Peter Klug: "Die Bemühungen und der Einsatz von privaten Initiativen und Naturschutzverbänden zum Erhalt der Bäume werden vom Unterzeichner ausdrücklich für gut befunden und gelobt. In diesem Fall gibt die Natur aber selbst die Antwort."