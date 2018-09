Hechingen "Moschtfescht" bei Familie Beck

Hechingen-Weilheim (bu). Die Familie Beck in Weilheim lädt für Mittwoch, 3. Oktober, wieder zum "Moschtfescht" ein. Um 13 Uhr ist es wieder soweit: Dann beginnt in der Alemannenstraße 1 in Weilheim das bekannte Fest der Mosterei, Brennerei und Imkerei der Familie Beck. Das Fest findet bei jedem Wetter statt. Es gibt ein Festzelt, das Regen und Sonne abhält, und es gibt Sonnenschirme, die auch bei Regenwetter nützlich sind. Für Essen und Getränke ist gesorgt.