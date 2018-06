Hechingen Modenschau: So heiß wird der Fußball-Sommer

Sommerliche Temperaturen, Cocktails, bequeme Liegestühle und Sonnenschirme: So ließ es sich am imaginären Strand im Tattoo-Studio "Nachtschwärmer" am Samstagabend bestens aushalten. Was es weiterhin für das perfekte Sommerfeeling braucht? Stylische Mode, die toll zur Jahreszeit passt.

Wie es der Zufall will, ist diese gleich in der Nachbarschaft des Studios zu haben. Dort betreibt Monika Belser ihr Modegeschäft "Outfit." Und weil Jana Li Veseli und Sarah Oberger immer auf der Suche nach besonderen Programmpunkten sind, hatte sie auch prompt eine kreative Idee: Warum nicht eine Modenschau in den Räumen des Tattoo-Studios veranstalten? Gesagt, getan: Mit Leuchtstäben wurde der Catwalk abgesteckt und das Publikum wartete gespannt auf den Auftritt der Models, die wie Profis über den Laufsteg flanierten. Vom lässigen Alltagsoutfit bis hin zu eleganten Kleidern war alles dabei, was die Herzen der Zuschauerinnen höher schlagen ließ.

Zum großen Finale versammelten sich alle Akteurinnen in WM-Shirts auf der Bühne – eine schöne Einstimmung auf den Fußball-Sommer. Nicht nur für die Mode, sondern auch für die Models, die ihren "Job" – wie Monika Belser lobte – "ganz unkonventionell, locker und lässig" erledigt haben, gab es am Ende viel Beifall.