Hechingen Mit dem Planwagen durchs Dorf

Die Vorbereitungskommission hatte sich akribisch auf den großen Tag vorbereitet und präsentierte das Dorf in all seinen Facetten. Ortsvorsteher Konstanzer streifte die Geschichte des Dorfes, das lange landwirtschaftlich geprägt war und bei der Eingemeindung 1972 nur 271 Einwohner hatte. Dann aber wurde neues Bauland erschlossen, und heute zählt der Ort 755 Einwohner. Durch die Nähe zu den Gewerbegebieten in Hechingen und Bodelshausen sei die Gemeinde als Wohnort sehr beliebt. Sie verfüge über schnelles Internet, Gasversorgung und gute Straßen. Defizite seien das Fehlen eines Wirtshauses und eines Dorfladens, nachdem der Genossenschaftsladen 2011 nach 15 Jahren schließen musste. "Vielleicht waren wir damals der Zeit voraus", so der Ortsvorsteher.