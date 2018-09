Hechingen Mit dem Pinsel Kühe verstehen

In steilen Almwiesen sieht man Kühe nur von unten oder von oben

Und was macht der Almwirt? "Der hat unglaublich neugierig reagiert", so Rebourgeon. Skizzen wurden begutachtet. Eine Idee kam wohl sehr gut an. "Mir fiel auf, dass man auf den steilen Weiden in der Gegend die Kühe fast nur von unten oder von oben sieht", so Rebourgeon. Und diese ungewohnte Perspektive kann er als hervorragender Zeichner mühelos umsetzen. Am Ende hatte der Almwirt nur noch eine Forderung: "Ich will, dass man über die Bilder, die du malst, was erzählen kann."

Kein Problem. Und auch Rebourgeon hatte noch eine Bedingung, die manch anderem komisch vorgekommen wäre: Während seines mehrwöchigen Aufenthalts in Söll müsse man komplett für ihn sorgen. Zimmer, Essen wann und immer er will, Sonderwünsche mit einbegriffen. Es müsse sich auf die Kunst konzentrieren. Das leuchtete dem Almwirt ein. Dass der Gast König ist, das ist in dieser Tourismusregionen sowieso normal. Das Küchenteam der Alm stand fortan dem Hechinger Künstler uneingeschränkt zur Verfügung.

Pinsel und Farben wurden palettenweise im Kunstfachhandel bestellt und direkt nach Söll geliefert. Ende Mai reiste Rebourgeon an. Klar war: Bei so viel Vorleistung musste das Kunstwerk wirklich gut werden. Nervös? "Natürlich schon etwas", räumt Rebourgeon ein. Die Wand, die zu bemalen war, war über fünf Meter hoch. Für ihn wurde ein Gerüst aufgebaut, "aber Höhe finde ich eigentlich nicht so gut", sagt er. Er gewöhnte sich daran.

Maßstabgerechte Vorzeichnungen hatte er nicht gemacht, nur postkartengroße Skizzen. Das Gesamtbild existierte nur in seinem Kopf. Getreu seinem Credo, dass zu viel üben nur die Spontanität unterdrückt, legte er los und malte ohne Vorzeichnung direkt auf den Beton. Korrekturen? Schwer möglich. Vier Wochen lang. Manchmal legte er morgens um sechs Uhr los, da war es ruhig im Stall. "Eine sakrale Stille, fantastisch", schwärmt der Künstler.

Bergbahngesellschaft gibt dem Künstler Auftrag ohne Vorgaben

Erst habe sein Auftraggeber noch etwas skeptisch gewirkt und Vorschläge gemacht, dann sei er immer euphorischer geworden, so Rebourgeon. Als Ager dann gesagt habe, "ich sehe schon, du bist ein Kuhversteher", sei klar gewesen, dass sein Auftraggeber zufrieden sei.

Auch mit den Bergbewohnern kam er bestens zurecht, obwohl er am Anfang gar nichts von dem verstand, "was die in ihrem Dialekt geredet haben". Trotzdem habe man viel gelacht. Ob über das gleiche Thema? Wer weiß.

Jedenfalls ergab sich so auch gleich noch ein Kontakt zur Bergbahngesellschaft, die in Söll ein Riesenunternehmen ist. Ein Künstler mit modernem Blick für Alpenländisches, genau das hatten die gesucht. Kurzerhand erhielt er einen erstaunlichen Auftrag. "Die überweisen mir jetzt ein festes Honorar pro Jahr, was die dafür kriegen, da bin ich frei", erzählt Rebourgeon staunend über so viel Respekt vor der Kunst. Zeichnungen und Bilder hat er schon nach Söll geschickt, manches wurde schon auf Flyern und Plakaten abgedruckt.

Aber zurück zum Kuhgemälde: Die Einweihung war ein Riesenevent. Vertreter vom Landwirtschaftsministerium waren da, Regionalpresse, "Kuh-Papst" Martin Ott hielt einen Vortrag, "der Stall war voller Leute, unglaublich", erzählt Dominique Rebourgeon. Er kam viel Beifall und staunt immer noch, was für ein Erlebnis ihm die Kühe da in Tiro beschert haben.

Wer im Internet Rebourgeon und Stöcklalm eingibt, stößt auf zahlreiche Berichte und Filme über die Kunstaktion.